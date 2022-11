EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

GO

Heute im Fokus

Nach US-Arbeitsmarktbericht: Wall Street schließt freundlich -- DAX geht stärker ins Wochenende -- PUMA-Chef Gulden geht - Wechsel zu adidas? -- Vonovia steigert Umsatz -- PayPal, BioNTech im Fokus

Starbucks meldet Gewinnrückgang. METRO befindet sich in "fortgeschrittenen Gesprächen" über Verkauf des Indien-Geschäfts. Twitter-Mitarbeiter werden per E-Mail über Job-Zukunft informiert - VW und weitere Firmen setzen Twitter-Werbung aus. Amgen setzt überraschend mehr um. GoPro schneidet besser ab als erwartet. Virgin Galactic vergrößert Verlust. Airbus zieht Großauftrag an Land.