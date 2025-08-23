DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +3,2%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin96.477 -0,4%Euro1,1707 -0,1%Öl67,85 +0,1%Gold3.366 -0,2%
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

25.08.25 06:06 Uhr

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 06.05 Uhr 72,0 Punkte auf 24.337,0. In den Handel gegangen war er mit 24.408,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.413,0 und das Tagestief bei 24.322,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 214 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 00:06 ET (04:06 GMT)