EUREX/DAX-Future im frühen Handel weiter aufwärts

Heute im Fokus

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- EZB-Entscheid wirkt nach: DAX geht mit mehr als 13.000 Punkten ins Wochenende -- EnBW-Tochter VNG beantragt Staatshilfe -- Airbus, T-Mobile im Fokus

Credit Suisse setzt NEL auf "Underperform" herab. Prozess um rasches Verbrenner-Aus bei VW zieht sich bis 2023 - Formel 1-Deal von Porsche geplatzt. Bayer-Aktie: Studienerfolg bei Augenmedikament Eylea. AstraZeneca und Merck & Co informieren über positive Studenergebnisse für Lynparza. Tesla will möglicherweise Lithium-Raffinerie in Texas bauen.