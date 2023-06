EUREX/DAX-Future im frühen Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im frühen Handelsverlauf. Der September-Kontrakt notiert gegen 8.23 Uhr um 110,0 Punkte niedriger mit 16.038,0. In den Handel gegangen war er mit 16.145,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.146,0 und das Tagestief bei 16.19,0 Punkten. Umgesetzt wurden 3.970 Kontrakte.

Nach dem Bruch des Aufwärtstrends bei 16.205 sind die Zeichen nun weiter auf Konsolidierung gestellt. Eine erste Unterstützung liegt im Bereich des Tagestiefs, mit dem das Zwischentief vom 7. Juni nur knapp unterschritten wurde. Darunter wäre Platz bis in den Bereich um 16.000 Punkte. Entspannen würde sich die Lage über 16.094 und besonders über dem Abwärtstrend, der am Donnerstag von 16.202 Richtung 16.142 zurückkommt, heißt es in den Mußler-Briefen.

June 22, 2023 02:26 ET (06:26 GMT)