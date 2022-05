EUREX/DAX-Future im frühen Verlauf mit kräftiger Erholung

FRANKFURT (Dow Jones)-Nach dem kräftigen Minus am Vortag geht es für den DAX-Future am Dienstag im frühen Verlauf deutlich nach oben. Der Juni-Kontrakt steigt um 196 auf 13.587 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.595 und das Tagestief bei 13.272 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.589 Kontrakte.

Charttechnisch betrachtet handelt der DAX-Future damit am oberen Ende der erwarteten Handelsspanne. Abzuwarten bleibt zunächst, ob er das Plus halten kann, wenn das Volumen ab 9.00 Uhr an den Markt kommt. Die untere Begrenzung der Spanne liegt derweil bei rund 13.350 Zählern.

May 10, 2022 02:52 ET (06:52 GMT)