DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -1,7%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.491 +0,2%Euro1,1866 -0,1%Öl69,64 ±0,0%Gold5.068 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Siemens-Aktie stabil: Neuer Finanzchef kommt - CFO-Wechsel zum 1. April angekündigt Siemens-Aktie stabil: Neuer Finanzchef kommt - CFO-Wechsel zum 1. April angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

EUREX/DAX-Future im Frühhandel etwas höher

12.02.26 05:58 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.55 Uhr 36,0 Punkte auf 25.020,0. In den Handel gegangen war er mit 24.977,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.041,0 und das -tief bei 24.964,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 144 Kontrakte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 23:58 ET (04:58 GMT)