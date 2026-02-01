DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 -0,2%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.810 +0,1%Euro1,1855 -0,1%Öl67,52 ±-0,0%Gold4.960 +0,8%
EUREX/DAX-Future im Frühhandel höher

13.02.26 06:05 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.02 Uhr 55,0 Punkte auf 24.994,0. In den Handel gegangen war er mit 24.981,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.026,0 und das -tief bei 24.928,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 397 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)