EUREX/DAX-Future im stabilen Aufwärtstrend

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future zeigt sich am Donnerstag im Verlauf stabil im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um 45 auf 15.643 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.651 und das Tagestief bei 15.600 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.041 Kontrakte. Charttechnisch hat der Terminkontrakt noch Luft bis in den Bereich bei 15.738 Zählern, dort liegen diverse Hoch- und Tiefpunkte aus August und September. Kurz darüber verläuft bei 15.748 Zählern zudem die 38-Tage-Linie.

