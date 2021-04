EUREX/DAX-Future im Verlauf auf hohem Niveau kaum verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in das europäisch geprägte Geschäft. Der Juni-Kontrakt verliert gegen 8.10 Uhr 21 Punkte auf 15.490. In den Handel gegangen war er mit 15.480 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.516 und das Tagestief bei 15.473 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.323 Kontrakte.

Nach dem Chartausbruch vom Freitag über den Widerstandsbereich um 15.300 Punkte sollten die neuen Kaufsignale laut Marktanalysten nun weiter arbeiten. Zwar sei die 15.500er Marke aus psychologischer Sicht ein kleiner Widerstand. Die 16.000er Marke sei aber bereits in Sichtweite, heißt es bei IG Markets.

