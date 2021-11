EUREX/DAX-Future im Verlauf auf Kontrakt-Hoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann am Freitag im Verlauf sein Plus weiter ausbauen. Das vergleichsweise dünne Handelsvolumen zusammen mit dem kleinen Verfall der DAX-Optionen am Mittag kann zu einer erhöhten Volatilität am Vormittag führen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 45 auf 16.287 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.295 und das Tagestief bei 16.238 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.417 Kontrakte.

Getreu dem Motto, "the trend ist your friend", sind viele Trendfolger momentan im Bullenlager zu Hause. Charttechnisch wird ihre Haltung durch den kurzfristigen Aufwärtstrend bei rund 16.100 Punkten unterstützt. Mit Blick auf die überkaufte Lage schauen die Charttechniker der Commerzbank genau auf diese Unterstützung. Sollte sie gebrochen werden, würde dies ein Take-Profit-Signal-liefern, dem eine längere Konsolidierung folgen könne.

November 19, 2021 02:29 ET (07:29 GMT)