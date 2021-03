EUREX/DAX-Future im Verlauf auf Rekordkurs - Mini-Gap

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 8.11 Uhr um 48,0 Punkte auf 14.713,0. In den Handel gegangen war er mit 14.695,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.744,0 und markiert einen neuen Rekordstand. Das Tagestief liegt bei 14.690,0 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.100 Kontrakte.

Damit hat der Future ein kleines Gap von 6 Punkten zum Mittwochhoch von 14.684 gerissen. Dieses gilt nun als Unterstützung, könnte aber auch noch geschlossen werden. Mit dem Verfall am Freitag rücken die Basispreise in den Blick, so die 14.700er und auch bereits die 14.800er Marke.

March 18, 2021 03:19 ET (07:19 GMT)