EUREX/DAX-Future im Verlauf auf Richtungssuche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann sich am Donnerstag im Verlauf für keine Richtung entscheiden. Der September-Kontrakt notiert unverändert bei 13.225 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.239 und das -tief bei 13.178 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.203 Kontrakte. Aktuell kann der Kontrakt nicht das notwendige Momentum aufbauen, den Widerstandsbereich bei 13.300 bis 13.340 Punkten herauszunehmen, Auf der anderen Seite deutet sich momentan nicht an, dass die Unterseite bei rund 13.000 Zählern in Gefahr ist. Von daher könnte sich die Seitwärtsbewegung mit dem Abbau der Volatilität weiter fortsetzen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2022 02:42 ET (06:42 GMT)