EUREX/DAX-Future im Verlauf aufwärts
09.02.26 08:28 Uhr
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf aufwärts. Der März-Kontrakt steigt um 58 auf 24.903 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.938 und das -tief bei 24.847 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 900 Kontrakte. Der März-Kontrakt handelte die vergangenen drei Wochen mehrheitlich im Bereich zwischen 24.500 und 25.000 Punkten. Oberhalb der 25.000er-Marke war zuletzt gutes Abgabeinteresse zu beobachten.
February 09, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)