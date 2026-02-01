DAX24.823 +0,4%Est506.018 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -2,0%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.968 -1,1%Euro1,1869 +0,4%Öl67,53 -0,8%Gold5.025 +1,3%
EUREX/DAX-Future im Verlauf aufwärts

09.02.26 08:28 Uhr

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf aufwärts. Der März-Kontrakt steigt um 58 auf 24.903 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.938 und das -tief bei 24.847 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 900 Kontrakte. Der März-Kontrakt handelte die vergangenen drei Wochen mehrheitlich im Bereich zwischen 24.500 und 25.000 Punkten. Oberhalb der 25.000er-Marke war zuletzt gutes Abgabeinteresse zu beobachten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)