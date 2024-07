EUREX/DAX-Future im Verlauf deutlich im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf deutlich nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 145 auf 18.575 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.624 und das Tagestief bei 18.485 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.355 Kontrakte. Von einer Erleichterungsrally nach dem ersten Wahlgang in Frankreich wird im Handel gesprochen. Abzuwarten bleibe, ob sich die Anfangsgewinne über den Tag halten werden. Charttechnisch hat sich die Lage damit zunächst etwas entspannt. Der Future hat die jüngste Handelsspanne zwischen 18.250 und 18.540 Punkten nach oben verlassen. Abzuwarten bleibt, ob er wieder in die Handelsbox zurückfällt.

