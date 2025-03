EUREX/DAX-Future im Verlauf deutlich im Plus

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Montagvormittag deutlich im Plus. Der März-Kontrakt steigt um 153 auf 22.729 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.767 und das Tagestief bei 22.620 Punkten. Umgesetzt wurden rund 5.000 Kontrakte. Der europäische Plan zur Unterstützung der Ukraine sorgt erneut für Schwung an den Börsen. Nach dem Eklat im Weißen Haus ist laut Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets, die Angst vor einem Rückzug der USA aus der Unterstützung der Ukraine noch größer geworden. Europa werde einen größeren Teil der Last tragen müssen, die Investitionen auch in Rüstung wirkten wie ein riesiges Investitionsprogramm für die heimische Wirtschaft.

Wer­bung Wer­bung

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2025 03:16 ET (08:16 GMT)