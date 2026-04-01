EUREX/DAX-Future im Verlauf deutlicher im Plus

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Für Unterstützung sorgt die Berichtssaison mit überzeugenden Geschäftszahlen von SAP und Siemens Energy. Der Juni-Kontrakt steigt um 90 auf 24.333 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.340 und das -tief bei 24.174 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 679 Kontrakte. Technisch positiv ist zu werten, dass sich der Terminkontrakt sowohl von der 24.000er-Marke wie von seiner 200-Tageslinie nach oben absetzt.

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April 24, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)