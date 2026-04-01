DAX24.155 -0,2%Est505.859 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +0,2%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.646 -0,5%Euro1,1682 ±-0,0%Öl105,9 -0,1%Gold4.679 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel gelingt Rückkehr in die Gewinnzone -- Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag
EVOTEC-Aktie: Unternehmen bekommt neue Finanzchefin EVOTEC-Aktie: Unternehmen bekommt neue Finanzchefin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future im Verlauf deutlicher im Plus

24.04.26 08:18 Uhr

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Für Unterstützung sorgt die Berichtssaison mit überzeugenden Geschäftszahlen von SAP und Siemens Energy. Der Juni-Kontrakt steigt um 90 auf 24.333 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.340 und das -tief bei 24.174 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 679 Kontrakte. Technisch positiv ist zu werten, dass sich der Terminkontrakt sowohl von der 24.000er-Marke wie von seiner 200-Tageslinie nach oben absetzt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)