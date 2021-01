EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der März-Kontrakt verliert gegen 8.10 Uhr 42 auf 13.707 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 13.725,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.765,0 und das Tagestief bei 13.701,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.495 Kontrakte.

"Die Konsolidierung weitet sich aus", sagt ein Marktanalyst. Eine erste Unterstützung wird am Freitags-Tief bei 13.659 Punkten erwartet, darunter bei 13.550 Punkten. Auf der Oberseite trifft der Future an der 14.000er Marke auf Widerstand.

January 18, 2021 02:17 ET (07:17 GMT)