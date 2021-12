EUREX/DAX-Future im Verlauf fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf nach oben. Der Dezember-Kontrakt steigt um 131 auf 15.288 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.318 und das Tagestief bei 15.175 Punkten. Umgesetzt wurden 6.576 Kontrakte. Damit hält die volatile Seitwärtsbewegung in der Spanne zwischen 15.000 und 15.500 Punkten im DAX-Future weiter an.

December 06, 2021 03:02 ET (08:02 GMT)