EUREX/DAX-Future im Verlauf fester
FRANKFURT (Dow Jones)--Mit deutlicheren Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im frühen vormittäglichen Handelsverlauf. Der Dezember-Kontrakt notiert gegen 8.16 Uhr 165,0 Punkte höher mit 19.679,0. In den Handel gegangen war er mit 19.591,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 19.681 und das Tagestief bei 19.575,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.382 Kontrakte. Ein erster Widerstand wird bei 19.663 Punkten ausgemacht, eine Unterstützung bei 19.512 Punkten.
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October 28, 2024 03:17 ET (07:17 GMT)