DAX 25.994 -0,2%ESt50 6.388 -0,1%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,1%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.358 -1,4%Euro 1,1623 +0,1%Öl 96,6 +0,3%Gold 4.413 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit deutlicheren Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im frühen vormittäglichen Handelsverlauf. Der Dezember-Kontrakt notiert gegen 8.16 Uhr 165,0 Punkte höher mit 19.679,0. In den Handel gegangen war er mit 19.591,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 19.681 und das Tagestief bei 19.575,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.382 Kontrakte. Ein erster Widerstand wird bei 19.663 Punkten ausgemacht, eine Unterstützung bei 19.512 Punkten.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2024 03:17 ET (07:17 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.