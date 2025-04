EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Der Juni-Kontrakt notiert gegen 8.07 Uhr um 341,0 Punkte höher mit 21.944,0. In den Handel gegangen war er mit 21.883,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 21.998,0 und das Tagestief bei 21.837,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.400 Kontrakte.

"Die Erholung setzt sich fort", so ein Marktteilnehmer. Die Widerstandszone liege bei 22.200 bis 22.250. Seit dem Sell-Off vom 7. April liege der Future in einer Erholungsbewegung, die erste signifikante Untersützung liege an den jüngsten Intraday-Hochs bei 21.600 bis 21.650. Zudem habe der Future ein Gap gerissen zwischen 21.641 und 21.827 Punkten.

