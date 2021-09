EUREX/DAX-Future im Verlauf freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future zeigt sich am Freitag im Verlauf mit einer festeren Tendenz. Auch mit Hilfe der Europäischen Zentralbank (EZB) und ihrem weiter akkommodierenden geldpolitischen Kurs konnte der Terminkontrakt wieder in seine alte Handelsspanne im Bereich zwischen 15.600 und 16.000 Punkten zurückkehren. Demnächst werden die Bundestagswahlen stärker in die Schlagzeilen geraten, hier wird es spannend, inwieweit die internationalen Investoren einen möglichen Politikwechsel in Deutschland begleiten.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures erhöht sich aktuell um 67 auf 15.640 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.668 und das Tagestief bei 15.553 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.750 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2021 02:26 ET (06:26 GMT)