EUREX/DAX-Future im Verlauf freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert am Freitag im Verlauf freundlich. Für etwas Volatilität am Mittag könnte der kleine Verfalltermin am Terminmarkt sorgen, da größere offene Position auf dem aktuellen Kursniveau liegen. Ansonsten ist das Handelsvolumen am Morgen noch dünn, oberhalb von 14.000 Punkte ist gute Abgabebereitschaft zu erkennen, heißt es aus dem Handel. Der Juni-Kontrakt steigt um 89 auf 13.975 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.012 und das Tagestief bei 13.934 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.045 Kontrakte.

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2022 02:29 ET (06:29 GMT)