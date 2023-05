EUREX/DAX-Future im Verlauf ganz leicht im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem knapp behaupteten Start notiert der DAX-Future am Mittwoch im frühen Verlauf knapp im Plus. Der Juni-Kontrakt steigt um 18 auf 15.906 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.909 und das Tagestief bei 15.857 Punkten. Umgesetzt wurden knapp 2.800 Kontrakte. Positiv wird von technischen Analysten zunächst gewertet, dass sich der Terminkontrakt nach dem Fehlausbruch so konstruktiv zeige. Damit könne die zuletzt gesehene Konsolidierung anhalten.

May 03, 2023 02:48 ET (06:48 GMT)