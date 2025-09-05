DAX23.696 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.544 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

04.09.25 08:37 Uhr

DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 08.35 Uhr um 14,0 Punkte auf 23.644,0. In den Handel gegangen war er mit 23.655,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.672,0 und das Tagestief bei 23.590,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.420 Kontrakte.

Wer­bung

Die Stabilisierung bleibe noch intakt, so ein Marktteilnehmer. Die große strukturelle Seitwärtsbewegung seit Mai habe eine Unterstützung bei 23.000 und einen Widerstand bei 24.700. Mit dem Fall unter 23.950 habe sich die Lage in der Seitwärtsbewegung eingetrübt. Eine Unterstützung liege bei 23.446, dem Tagestief vom 1. August, bis 23.506, dem Tief vom Dienstag. Seit dem 15. August sei der Markt im kurzfristigen Abwärtstrend mit einem ersten Widerstand um 24.000.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)