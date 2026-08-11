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EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future kann am Dienstag im Verlauf sein kleines Plus behaupten. Der September-Kontrakt steigt um 8 auf 26.434 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.452 und das Tagestief bei 26.386 Punkten. Umgesetzt wurden bisher lediglich 413 Kontrakte, damit ist das Handelsvolumen wie bereits am Vortag unterdurchschnittlich.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)