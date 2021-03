EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel steigt der Juni-DAX gegen 08:05 Uhr um 3,0 Punkte auf 14.622. In den Handel gegangen war er mit 14.608 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.626 und das Tagestief bei 14.579 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.952 Kontrakte.

Damit dehnt sich die Konsolidierung unterhalb des neuen Rekordstands von 14.805 Punkten aus. Als unterstützt gilt der Future am Dienstag-Tief von 14.526 Punkten.

March 24, 2021 03:21 ET (07:21 GMT)