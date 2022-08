EUREX/DAX-Future im Verlauf im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf gen Süden. Der September-Kontrakt verliert 63 auf 13.416 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.449 und das Tagestief bei 13.392 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.072 Kontrakte. Damit testet der Terminkontrakt seine Unterstützung im Bereich bei 13.400 bis 13.440 Punkten. Ein Bruch würde charttechnisch den Weg in Richtung 13.220 Punkte öffnen. Ein Dreh ins Plus deutet sich auch auf Grund der Gemengelage bisher nicht an. Hier liege im Bereich bei 13.550 Punkten ein kleiner technischer Widerstand.

August 02, 2022 02:23 ET (06:23 GMT)