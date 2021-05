EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abtaucher knapp unter die 15.000er-Marke im frühen europäischen Geschäft dreht der DAX-Future wieder ins Plus. Der Juni-Kontrakt steigt um 9.00 Uhr um 22 auf 15.137 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.158 und das Tagestief bei 14.995 Punkten. Umgesetzt wurden rund 6.000 Kontrakte. Positiv ist zu werten, dass die 15.000er-Marke erneut gehalten hat. Aber auch ein Abtauchen in Richtung des Tiefs aus der Vorwoche bei 14.833 Punkten hätte an der laufenden Konsolidierung nichts geändert.

Das anhaltende Wechselspiel von über Erwartungen ausfallenden Gewinn- und Konjunkturdaten und damit einhergehenden Inflationssorgen gepaart mit steigenden Renditen steht nach Einschätzung der Commerzbank für die Konsolidierungsstimmung.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 03:03 ET (07:03 GMT)