EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert an Allerheiligen im Verlauf nahe dem Tageshoch. Damit robbt er sich langsam wieder an die 15.000er-Marke heran, an der er in der Vorwoche zweimal scheiterte. Hier sehen technische Analysten die Marke bei 15.002 Zählern, die für eine nachhaltige Erholung genommen werden muss. Mit Blick nach unten ist Platz bis in den Bereich bei 14.720 Zählern. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 46 auf 14.969 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.972 und das Tagestief bei 14.896 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.634 Kontrakte.

November 01, 2023 03:32 ET (07:32 GMT)