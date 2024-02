EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

Heute im Fokus

Ahold Delhaize verzeichnet spürbaren Gewinnrückgang. Amadeus FiRe hat Gewinnziel nicht erreicht. FMC-Aktie profitiert vorbörslich von DaVita-Bilanz. Sony will Finanzsparte abspalten. Zeugenaussage von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn in Dieselaffäre erwartet. Schindler will zukünftig mehr Geld ausschütten. CEWE kann bei Umsatz und Ergebnis zulegen. Zuckerberg kritisiert Computer-Brille von Apple.