EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf im Plus. Die Umsätze sind noch nicht wirklich überzeugend, daher steht die Erholung noch auf tönernen Füssen, so ein Derivate-Händler. Der Juni-Kontrakt steigt um 33 auf 18.403 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.408 und das Tagestief bei 18.368 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.185 Kontrakte. Ein Fall unter das Vortagestief bei 18.299 Zählern dürfte für Verkaufsdruck sorgen, danach könne es schnell 150 Punkte nach unten gehen, so der Händler weiter. Mit Blick auf die US-Verbraucherpreise am frühen Nachmittag erwartet er, dass sich Anleger mit Käufen zunächst zurückhalten.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2024 02:21 ET (06:21 GMT)