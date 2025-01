EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf im Plus. Der März-Kontrakt steigt aktuell um 22 auf 20.361 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 20.390 und das Tagestief bei 20.333 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.851 Kontrakte. Positiv wäre zu werten, wenn das Vortageshoch bei 20.392 Punkten herausgenommen wird. Ansonsten drohten im Verlauf rückläufige Kurse, so ein Derivate-Händler am Morgen.

January 14, 2025 02:42 ET (07:42 GMT)