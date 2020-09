EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet tendiert der DAX-Future am Dienstag im Verlauf. Der September-Kontrakt steigt um 14 auf 13.140 Punkte, damit notiert er auf Tageshoch. Nachrichten von den Brexit-Gesprächen sowie weitere Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu dem schwelenden Handelskonflikt mit China bergen für den Aktienmarkt Risiken. Gute Nachrichten scheinen nach dem kräftigen Plus am Vortag bereits wieder eingepreist. Charttechnisch positiv wäre, wenn sich der Kontrakt über der 13.000er-Marke halten könnte, ansonsten sei mit neuerlichem Verkaufsdruck zu rechnen, heißt es von einem technisch orientierten Marktteilnehmer. Das Tageshoch im DAX-Future liegt bislang bei 13.140,5 und das Tagestief bei 13.087,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.178 Kontrakte.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2020 02:39 ET (06:39 GMT)