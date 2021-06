EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht ins Minus drehen die DAX-Futures am Freitag mit dem Übergang aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der Juni-Kontrakt fällt gegen 8.20 Uhr um 13 auf 15.671 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 15.596,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.600,0 und das Tagestief bei 15.569,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.359 Kontrakte. Damit ist die Trading-Range zwischen 15.500 und gut 15.600 Punkten weiterhin intakt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2021 02:25 ET (06:25 GMT)