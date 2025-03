EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Freitagvormittag knapp behauptet. Mit der jüngsten Rally im Rücken und nach einer schwachen Vorgabe aus den USA werden die Anleger etwas vorsichtiger. Der März-Kontrakt verliert 15 auf 23.238 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.315 und das Tagestief bei 23.134 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.000 Kontrakte. Im Handel wird sich auf eine Zeit erhöhter Volatilität vorbereitet, was auch an den Optionsprämien auf den DAX abzulesen ist.

March 07, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)