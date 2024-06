EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp im Plus. Der September-Kontrakt steigt um 11 auf 18.422 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.440 und das -tief bei 18.400 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 748 Kontrakte. Mit der guten Entwicklung am deutschen Aktienmarkt im ersten Halbjahr sowie dem Schlagzeilenrisiko aus Frankreich am Wochenende sind im Tagesverlauf Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Die jüngst ausgebildete Handelsspanne von 18.250 und 18.540 Zählern gibt zunächst die Richtung vor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2024 02:19 ET (06:19 GMT)