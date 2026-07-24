DAX 24.902 +0,6%ESt50 6.243 +0,5%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,61 +1,1%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.558 +0,7%Euro 1,1394 +0,1%Öl 98,8 -1,9%Gold 4.051 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/DAX-Future im Verlauf leicht erholt

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
70.90 EUR 0.10 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf leicht nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 47 auf 24.840 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.880 und das Tagestief bei 24.788 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 482 Kontrakte. Nach dem kräftigen Vola-Anstieg am Vortag wird erneut mit deutlichen Schwankungen zum Wochenschluss gerechnet. Positiv ist zu werten, dass die Marke bei 24.788 Punkten am Morgen gehalten hat. Ein Bruch dürfte weitere technisch motivierte Käufe auslösen.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)