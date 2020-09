EUREX/DAX-Future im Verlauf leicht höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im Verlauf nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 30 auf 12.948,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.012,5 und das Tagestief bei 12.872 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.688 Kontrakte. Die Schwankungen sind unverändert hoch, so hat der Kontrakt bisher in einer Spanne von 40 Punkten gehandelt. Diese Volatilität dürfte er beibehalten. Positiv ist dabei bisher zu sehen, dass er sich innerhalb einer Seitwärtsspanne von 12.744 und 13.100 Punkten bewegt, die er nicht nach unten verlassen sollte.

September 09, 2020 02:25 ET (06:25 GMT)