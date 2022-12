EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann das Plus aus dem Späthandel am Montag nicht verteidigen und notiert am Dienstag im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert aktuell 21 auf 14.344 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.379 und das Tagestief bei 14.333 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.018 Kontrakte. Ein Blick auf das Handelsvolumen zeigt, dass der Roll in den März-Kontakt bereits am Laufen ist. Die Kaufbereitschaft auf dem aktuellen Niveau ist zurückhaltend. Es bedarf daher eines frischen Impulses, dass der DAX-Future aus seiner Seitwärtsbewegung zwischen 14.200 und 14.600 Punkten ausbricht.

