EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter - dünne Umsätze mahnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf leicht nach unten. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 44 auf 14.525 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.566 und das Tagestief bei 14.521 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 699 Kontrakte. Die dünnen Umsätze am Terminmarkt mahnen nach Aussage eines Marktteilnehmers zur Vorsicht. Aus technischer Perspektive haben sich nach Aussage der Helaba die Chancen auf Kursgewinne verringert. Der Stochastik im DAX sei im überkauften Bereich unter seine Signallinie gesunken und das DMI-Signal wegen des niedrigen und sinkenden ADX noch wenig aussagekräftig. Es scheint so, als hätte der DAX die Erholung abgeschlossen.

April 05, 2022 02:23 ET (06:23 GMT)