EUREX/DAX-Future im Verlauf niedriger

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Dienstag im Verlauf. Der September-Kontrakt verliert gegen 9.06 Uhr 97,0 Punkte auf 15.953,0. In den Handel gegangen war er mit 16.045,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.054,0 und das -tief bei 15.904,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 7.832 Kontrakte. Im frühen Handle scheiterte der Terminkontrakt bereits am Widerstand im Bereich von 16.025 bis 16.050 Punkten, der den Weg nach oben bisher versperrt. Nach unten sichern dagegen die Tiefs bei 15.850 und 15.877 Zählern ab, wie es von technischen Analysten heißt.

August 08, 2023 03:13 ET (07:13 GMT)