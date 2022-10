EUREX/DAX-Future im Verlauf stabil im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future präsentiert sich am Dienstag im Verlauf stabil im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um 145 auf 12.815 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.856 und das Tagestief bei 12.671 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.044 Kontrakte. Für den Tagesverlauf wird auch entscheidend sein, ob frisches Geld an die Börse kommt oder das erhöhte Niveau bereits weder dazu genutzt wird, Positionen abzubauen. Charttechnisch hat der Kontrakt noch rund 100 Punkte zu laufen, bevor er bei rund 12.900 an die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals trifft. Ein Bruch des steilen Aufwärtstrends bei rund 12.635 Punkten würde dagegen ein erstes Signal liefern, dass die Erholungsbewegung ausläuft.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 02:48 ET (06:48 GMT)