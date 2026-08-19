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EUREX/DAX-Future im Verlauf von Tagestief erholt

DOW JONES--Bei erneut dünnen Umsätzen erholt sich der DAX-Future am Mittwoch im Verlauf von seinem Tief. Der September-Kontrakt verliert 3 auf 26.213 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.222 und das Tagestief bei 26.152 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 805 Kontrakte. Am Freitag ist Kleiner Verfall am Terminmarkt, der August-Termin weist in der Regel ein geringes Open-Interest auf, liegt der Termin doch in der eher Illiquiden Sommerzeit.

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DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)

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