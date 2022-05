EUREX/DAX-Future im Verlauf vorsichtig aufwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im frühen Verlauf vorsichtig aufwärts. Der Juni-Kontrakt steigt um 47 auf 13.611 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.637 und das Tagestief bei 13.531 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.102 Kontrakte.

Damit weitet sich die am Dienstag eingeleitete Stabilisierung aus. "Eine gute Tradingchance auf der Longseite kann sich am Mittwoch ergeben, sobald sich ein zweites Konsolidierungstief unter dem ersten von Dienstagabend bei 13.482 nicht durchsetzt", heißt es in den Mußler-Briefen. "Das Gegenstück dazu gibt es auch an der Oberseite" heißt es dort mit Blick darauf, dass sich ein neues Erholungshoch über 13.722 möglicherweise nicht durchsetzt.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2022 02:29 ET (06:29 GMT)