EUREX/DAX-Future im Verlauf weiter rauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures ziehen am Montag im frühen Handelsverlauf weiter an. Der März-Kontrakt steigt gegen 8.18 Uhr um 76 auf 15.500 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 15.400,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.543 und das Tagestief bei 15.395,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 3.900 Kontrakte. Positiv wäre laut Händlern ein neues Erholungshoch über 15.577 Punkten. Als unterstützt gilt der Future bei 15.100 Punkten.

January 31, 2022 02:35 ET (07:35 GMT)