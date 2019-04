EUREX/DAX-Future kann Gewinne halten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann die Gewinne aus dem Nachthandel im Verlauf behaupten. Platz nach oben hat er charttechnisch bis in den Bereich bei 11.746 Punkte, dort verläuft die 200-Tagelinie, an der der Juni-Kontrakt vor zwei Wochen gescheitert war. Auf der anderen Seite ist der DAX-Future mit einem GAP in das zweite Quartal gestartet, das es noch zu schließen gilt. Damit rückt das Freitagshoch bei 11.570 Punkten auf der Unterseite in den Fokus.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 67 auf 11.633,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.666 und das -tief bei 11.601,5 Zählern. Umgesetzt wurden bisher 6.082 Kontrakte.

