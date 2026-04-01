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EUREX/DAX-Future kann im Verlauf knappes Plus behaupten

07.04.26 08:32 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future kann am Dienstag im Verlauf ein knappes Plus behaupten. Von seinem Tageshoch ist er allerdings bereits deutlich zurückgekommen, nahezu alle Gewinne hat der Terminkontrakt bereits wieder abgegeben. Anleger reagieren weiterhin nervös auf die Nachrichtenlage im Nahostkonflikt. Der Juni-Kontrakt gewinnt fünf auf 23.294 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.538 und das Tagestief bei 23.281 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 890 Kontrakte.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)