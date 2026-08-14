DAX 26.300 -0,1%ESt50 6.545 +0,2%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,37 +1,5%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.730 -0,4%Euro 1,1540 +0,1%Öl 87,8 +0,8%Gold 4.330 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/DAX-Future kann im Verlauf sein Plus behaupten

DOW JONES--Der DAX-Future kann am Freitag im Verlauf sein Plus behaupten. Die Umsätze sind am Morgen allerdings noch dünn. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Muster des Vortages, dass Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf einsetzen, wiederholt. Der September-Kontrakt steigt um 114 auf 26.471 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.505 und das Tagestief bei 26.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 255 Kontrakte.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)