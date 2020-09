EUREX/DAX-Future knapp behauptet - Aufwärtstrend gebrochen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleineren Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel gegen 8.00 Uhr fällt der September-Kontrakt um 20 Punkte auf 12.939 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 12.875,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.980,5 und das Tagestief bei 12.864,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.726 Kontrakte.

Den kurzfristigen Aufwärtstrend hat der DAX-Future am Freitag gebrochen. Damit stehe nun voraussichtlich ein Trading-Markt an, heißt es im Handel. Unterstützungen werden bei 12.625 und bei 12.500 Punkten ausgemacht, ein erster Widerstand bei 13.135 Punkten.

September 07, 2020 02:10 ET (06:10 GMT)