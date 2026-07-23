EUREX/DAX-Future kommt im Verlauf etwas unter Druck

23.07.26 08:29 Uhr

DOW JONES--Nach einem Plus im frühen Handel kommt der DAX-Future am Donnerstag im Verlauf dann doch etwas unter Druck. Steigende Notierungen beim Öl und Druck auf den Anleihen belasten nicht nur die Stimmung. Der September-Kontrakt verliert 103 auf 25.171 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.317 und das Tagestief bei 25.132 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 877 Kontrakte.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)